Manuela Arcuri e il mega party per i suoi 40 anni

Manuela Arcuri ha compiuto ieri 40 anni e per il suo compleanno ha organizzato un mega party a Roma alla Lanterna di Fuksas.

Tra i tanti ospiti famosi, c'era anche l'ormai storico ex Gabriel Garko insieme alla sua nuova fidanzata, Adua Del Vesco. Per il grande evento, Manuela Arcuri non ha badato a spese e nel lussuoso locale delle Capitale ha festeggiato gli anni che passano con i suoi amici più stretti, tra i quali anche Valeria Marini.

Manuela si è presentata al party fasciata in un lungo abito nero di pizzo. La showgirl si è mostrata in perfetta forma e per tutta la notte si è scatenata in pista tra ballerini a petto nudo, elfi, nani e trampolieri. L'Arcuri ha chiuso la sua festa a tema spegnendo 40 candeline su una torta a forma di luna.

Moltissime le foto della serata finite sui social, tra queste anche quelle di Gabriel Garko che su Facebook ha scritto: "Ieri sera, festeggiando i 40 anni di Manuela! Ancora tanti auguri!!". Quella di ieri sera è stata una serata indimenticabile che rimette al centro del gossip la bellissima Manuela Arcuri che dal 13 gennaio torna in televisione con Il bello delle donne. (Guarda le foto)