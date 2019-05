Manuela Arcuri: "Grazie a Ballando tornerò a fare fiction"

Nonostante Manuela Arcuri abbia perso questa sera la semifinale di “Ballando con le Stelle” nello spareggio con Ettore Bassi, l’attrice non si scoraggia, anzi ha tanti nuovi progetti a cui pensare. E tutto grazie alla sua partecipazione al dancing show di Rai1 che le ha restituito tutta la popolarità di cui un tempo godeva e che negli ultimi tempi si era un po’ offuscata.

Manuela ha concesso una lunga intervista al settimanale “Chi” proprio per parlare di questo momento magico della sua carriera. “ Ballando è un programma di qualità e Milly, come una brava padrona di casa, tutela sempre i suoi concorrenti. Pensi che sto già iniziando a vagliare nuove proposte lavorative. Non vedo l’ora di tornare a fare fiction ”, ha dichiarato l’attrice, anche se puntualmente la critica stronca il suo lavoro.

Ma la bella Manuela Arcuri ribatte: “ Gli ascolti hanno sempre parlato chiaro. Se il pubblico gradisce, perché smettere? Per anni ho girato fiction in costume, interpretando donne forti, difficili e passionali, mentre oggi il mondo delle fiction ha preso un’altra direzione. Sono sempre pronta al cambiamento. E mi stanno arrivando tanti inteerssanti copioni ”.