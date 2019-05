Manuela Arcuri sotto la camicia... niente

Dopo l'ottima esperienza di "Ballando con le Stelle", Manuela Arcuri, appese le scarpette da ballerina al chiodo, desidera solo tornare al suo vero amore, la recitazione, e per il futuro sogna ruoli di protagonista in fiction che appassionino il pubblico. Dopo la grande popolarità ritrovata grazie alla partecipazione al dancing show di Rai1, in questi giorni l’attrice sta vagliando tutta una serie di copioni e presto sarà possibile tornare ad ammirarla sul piccolo schermo in ruoli da protagonista.

Intanto, però, per ricordare a tutti che oltre a un’attrice resta un sex symbol, la bella Manuela dal suo Instagram regala autentiche perle di femminilità che dimostrano quanto il suo sex appeal resti una calamita potentissima per i suoi ammiratori. L’ultima sua prodezza social, subito ripagata da migliaia di like e visualizzazioni da parte dei suoi follower, è stata oggi quella di posare con indosso solo una camicia in jeans dal taglio maschile, sbottonata quanto basta per lasciar intuire un décolleté da urlo e, naturalmente un paio di gambe toniche e perfette che a “Ballando con le Stelle” ha già messo in bella mostra più che mai. La splendida 42enne dimostra almeno vent’anni di meno, ma ha dalla sua tutta l’esperienza di una vera donna capace di sedurre al primo sguardo.



