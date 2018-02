Manuela Arcuri fa impazzire i fan in topless su Instagram

"Relax in un lettino caldo ad acqua! È fantastico...lo avete mai provato?". Poche parole, con cui Manuela Arcuri accompagna un suo scatto pubblicato su Instagram, con cui a chi la segue sui social network torna a mostrare il suo lato sensuale (guarda le foto).

Una fotografia scattata in un centro estetico e che si è subito attirata migliaia di like e di commenti per l'attrice e conduttrice italiana, che intanto si gode la neve, pubblicando anche un video della sua casa romana. "Incredibile, ma vero", scrise, riprendendo la coltre bianca che ricopre alberi, scale e una piccola altalena.

A post shared by Manuela Arcuri (@manuelaarcuri_official) on Feb 20, 2018 at 4:00am PST

Un'immagine idilliaca, che non ha reso però tutti felici, visti i gravi disagi che la Capitale sta affrontando da due giorni per via del freddo intenso e delle nevicate, che hanno bloccato la città e la vita dei cittadini.