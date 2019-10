Mara Maionchi svela: "Anastasio? Achille Lauro mi disse di non prenderlo"

X Factor 13 entra nel vivo. Alla Candy Arena di Monza giudici e protagonisti hanno presentato la nuova edizione del talent musicale che, da settimana prossima, prenderà il via con i Live. Alla conferenza stampa erano presenti i quattro giudici, Sfera Ebbasta, Malika Ayane, Samuel e Mara Maionchi, oltre al presentatore Alessandro Cattelan e ad Achille Lauro e Pilar Fogliati, l'inedita coppia che guiderà Extra Factor. A coinvolgere stampa e pubblico presente è stata soprattutto Mara Maionchi che, tra le altre cose, ha raccontato un aneddoto legato a Anastasio, l'ultimo vincitore del talent targato Sky.

La storica giudice di X Factor ha svelato che Achille Lauro (al suo fianco agli Home Visit dell'anno scorso) gli sconsigliò di scegliere proprio Anastasio, il rapper che poi avrebbe vinto l'edizione 2018. " Lui mi ha dato un grande consiglio - ha scherzato Mara Maionchi - abbiamo fatto l'ultima scelta insieme e mi disse di non prendere Anastasio. Spero che quest'anno mi ridarai un consiglio simile, perché porta molto buono e naturalmente io non farò quello che mi dici ". Un suggerimento che Mara Maionchi decise di non seguire e che ha premiato la sua intuizione.