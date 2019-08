Mara Venier sbotta: "Devo mandarti affan..."

Dopo essere stata confermata al timone di Domenica In durante la presentazione in esterna dei nuovi palinsesti delle reti Rai, tenutasi lo scorso 9 luglio, Mara Venier è tornata al centro del gossip.

A far parlare della celebre conduttrice stavolta è un post della stessa Venier, che la immortala mentre si lascia abbracciare teneramente dal marito, Nicola Carraro, e che tuttavia non ha ricevuto solo consensi. La Venier ha voluto rendere noto ai suoi fan di aver raggiunto il marito nella Repubblica Domenicana, per trascorrere con il produttore cinematografico le vacanze estive. Secondo quanto riportato recentemente dalla conduttrice, Carraro vive a Santo Domingo per via delle sue esigenze strettamente legate ad un problema di salute. E a corredo dell'ultimo romantico post condiviso su Instagram dalla Venier, la conduttrice ha scritto un messaggio dedicato al suo Nicola: "Amore della mia vita".

Mara Venier criticata dal web

L'ultima foto estiva condivisa da Mara ha diviso a metà l'opinione del web. Oltre ai molteplici messaggi positivi giunti dai fedeli follower per la conduttrice Rai, si leggono sotto il post di quest'ultima diverse critiche, tra cui un commento al vetriolo destinato alla coppia vip: "Se era povero non te lo filavi neanche di striscio".

E all'ultima critica ricevuta in rete è subito seguita la reazione della "zia d'Italia", che ha risposto al suo hater con il suo inconfondibile savoir faire: "Amore della Zia, scusa ma ti devo mandare affanc**o".