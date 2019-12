Mara Venier in ansia per il marito: "Congestione polmonare"

Gli ultimi quindici giorni non sono stati facili per Mara Venier e non dal punto di vista lavorativo. La sua "Domenica In" sta riscuotendo un enorme successo di pubblico e il nuovo programma del sabato sera, "La porta dei sogni", non ha deluso le aspettative. La popolare conduttrice non è però riuscita a nascondere l'apprensione per lo stato di salute di suo marito Nicola Carraro e sui social network ha raccontato cosa è accaduto.



Sono stati i suoi follower ad accorgersi per primi dello sguardo triste e preoccupato della Venier in onda oggi con l'ultima puntata di "Domenica In" prima delle festività natalizie. Sotto gli ultimi post i suoi fan l'hanno riempita di domande per sapere cosa la stesse affliggendo. Lei alla fine ha ceduto, confermando di non vivere un momento particolarmente felice: " Ero preoccupata per la salute di mio marito ". La conduttrice non ha però spiegato cosa abbia colpito il compagno, ma l'ultimo post pubblicato da Mara insieme all'uomo, felici e raggianti, ha rassicurato il popolo del web. " Finalmente sei con me... Non ti lascio più ", ha scritto Zia Mara a corredo dello scatto su Instagram.



Le spiegazioni sono invece arrivate dal diretto interessato. Il post pubblicato sulla pagina Instagram di Mara Venier ha suscitato così tanto interesse, da spingere Nicola Carraro a condividere sul suo profilo Instagram un selfie, aggiornando tutti sulle sue condizioni di salute: " Sono tornato, sono stato malissimo. Eccoci qua, sono tornato dalla mia fantastica moglie dopo quindici giorni di congestione polmonare ". La congestione polmonare è una condizione critica dovuto a un eccesso di sangue ai polmoni che rende difficile gli scambi fra anidride carbonica e ossigeno e che, se non curato, porta alla polmonite. Il marito della Venier non ha spiegato cosa abbia causato la patologia, ora rientrata. La prima a commentare il post è stata proprio Mara Venier, che non è riuscita a trattenere la sua emozione: " Quanto mi hai fatto preoccupare marito mio ", ma messaggi di stima e affetto sono arrivati anche da altri colleghi del mondo dello spettacolo come Antonella Clerici, Alberto Matano e Gigi D'Alessio.