Mara Venier come la Carrà: avvera i desideri con "La Porta dei Sogni"

Questo è l'anno di Mara Venier. Dopo l'exploit dello scorso anno con la sua "Domenica In", la popolare conduttrice non solo è stata riconfermata alla guida del pomeriggio di Rai Uno, ma ha anche ottenuto un programma radiofonico ed è pronta a sbarcare in prima serata. A partire da dicembre, infatti, la Venier sarà protagonista in prima serata (sempre su Rai Uno) dello spettacolo "La porta dei sogni"; una sorta di moderno "Carràmba! Che sorpresa", fortunato programma di Raffaella Carrà che andò in onda sulla rete ammiraglia della Rai dal 1995 al 2002.

Tre puntate (in onda nel mese di dicembre) che si preannunciano ricche di emozioni (e lacrime) sulle quali Mara Venier non era pronta a scommetere: " Non mi reputo una da prima serata, quando Teresa De Santis mi ha proposto anche un programma serale ero un pò titubante. Poi, però, l'ho incontrata e lei mi ha raccontato il format. E ho accettato ". Zia Mara riporterà, cosi, in prima serata le emozioni, i desideri e i sogni da realizzare della gente comune. I casting per partecipare sono già aperti ma è la stessa Mara Venier a incitare il suo pubblico a contattare la redazione.

Il post social pubblicato su Instagram, dove Mara Venier ha annunciato l'inizio delle selezioni dei protagonisti delle storie, è stato letteralmente subissato di richieste. Matrimoni mai festeggiati, vite salvate, amori non corrisposti: decine di storie hanno riempito i commenti del post e lei, gentile e cortese come sempre, ha esortato tutti a chiamare. Non rimane dunque che aspettare l'esordio serale della Venier.