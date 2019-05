"Mi hai cambiato la vita". La Venier chiama Galeazzi che si commuove in diretta tv

A Storie italiane è apparso, in un collegamento da casa con Eleonora Daniele, il giornalista Giampiero Galeazzi, noto al pubblico per le sue collaborazioni in qualità di cronista in alcune trasmissioni sportive, tra cui Dribbling. Galeazzi, soprannominato "Bisteccone", ha recentemente fatto chiarezza circa il rumor che lo vedeva affetto dal "morbo di Parkinson". "Non ho il morbo di Parkinson, ho il diabete", aveva rivelato in una puntata di Domenica in. Giampiero era riuscito a ricongiungersi con Mara Venier, in occasione di una sua ospitata al programma domenicale di Rai 1.

E, nel nuovo appuntamento tv di Storie italiane, il giornalista Galeazzi ha parlato del legame d'amicizia che ha con la "zia d'Italia".

Mara Venier commossa per Giampiero Galeazzi a "Storie Italiane"

Lo scorso 18 maggio Giampiero Galeazzi ha celebrato il suo 73esimo compleanno, che la conduttrice Eleonora Daniele ha voluto festeggiare nel suo talk-show. L'intervistato è stato sorpreso da Mara Venier, la quale è voluta intervenire per il giornalista in un collegamento telefonico. “Mi hai cambiato la vita, sembrava finito questo rapporto e dopo 20 anni ci siamo riuniti in trasmissione e siamo sempre gli stessi” ha dichiarato "il Bisteccone", rivolgendosi alla sua amica Venier.

La risposta di "zia Mara" alle parole di Galeazzi rappresentano un insegnamento di vita per i telespettatori di Storie italiane. "Alcuni sono amici soltanto quando le cose vanno bene, quando hai un programma, quando hai successo. Tra me e Giampiero è nata un’amicizia fraterna, che va avanti da 25 anni. Un’amicizia vera, basata sul rispetto e la complicità, sulla voglia di stare insieme. Per me Giampiero è uno della mia famiglia, Domenica In non c’entra". Infine la Venier ha chiuso commossa il collegamento tv, con un saluto per Galeazzi: "Ti voglio bene, amore mio!".

