Mara Venier confermata a Domenica In: "Così è nato il caso Pamela Prati"

Mara Venier torna alla conduzione di Domenica In che tanta soddisfazione gli ha dato nell’ultimo anno di ritorno in Rai. Nella prossima stagione sarà di nuovo alla guida del contenitore domenicale e, in più, da dicembre sarà protagonista di uno show serale dedicato ai sentimenti intitolato “La porta dei sogni”. In questa intervista ce lo racconta e parla anche del famoso caso Mark Caltagirone-Pamela Prati che ha imperversato sulle tv e che è cominciato proprio con una sua intervista a Domenica In.