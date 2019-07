Mara Venier se la prende con i gabbiani

Il problema dell’immondizia a Roma è davvero pressante e di conseguenza anche quello della “fauna selvatica” che si è triplicata nella Capitale.

I gabbiani poi a Roma sono davvero di casa, anzi hanno fatto di Roma la loro casa. Presenti ovunque, per le strade, sopra i cornicioni, sui tetti a rovistare in mezzo ai cumuli di spazzatura e anche sopra la veranda di… Mara Venier. Animali simpatici, per carità, se non avessero il brutto vizio di fare i loro bisogni ovunque trasformando strade e tetti in una vero e proprio “vespasiano” a cielo aperto.

Questa cosa dà molto fastidio a tutti, tanto che ognuno sceglie un metodo proprio per allontanarli dalle proprie case e dai propri terrazzi. Anche Mara Venier ha trovato il suo metodo, inforcando una scopa come fosse un’arma letale e cominciando a battere sopra la sua veranda per farli volare via.

Una scena ripresa con la telecamera che mostra tutta la simpatia di Mara anche quando dice quasi disperata: “Non se ne può più, cacano ovunque”. La Mara nazionale in un bellissimo caftano rosa e con i capelli al vento sembra impazzire per mandarli via creando ilarità in tutti quelli che le stanno attorno e anche delle migliaia di persone che hanno visualizzato il video su Instagram.