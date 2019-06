Mara Venier: "Io e mio marito dormiamo in camere separate"

Sposata con Nicola Carraro dal 2006, Mara Venier, ospite ieri sera dell'ultima puntata di “Che tempo che fa”, ha rivelato al pubblico qual è secondo lei la ricetta segreta di un matrimonio davvero felice. A un Fabio Fazio al tempo stesso perplesso e incuriosito la conduttrice tv, reduce da una "Domeinca In" davvero trionfale, ha così raccontato che lei e suo marito non hanno mai diviso la stessa camera da letto.



Gelosi dei loro spazi e dei loro ritmi, i due hanno convenuto insieme che la convivenza è roba per “ giovani che non sanno a cosa andranno incontro ”, mentre più in là con gli anni “ è difficile rinunciare alle proprie abitudini solo per compiacere l’altro. Si finisce solo col litigare perché a un certo punto non se ne può più ”, ha spiegato la conduttrice tv.

“ Io e Nicola dormiamo in camere separate. Lui guarda la tv tutta la notte, a un volume altissimo perché è un po’ sordo. Poi d’estate tiene l’aria condizionata, cui io sono allergica. Dopo tanti anni bisogna aveva un minimo di autonomia ", ha concluso la Venier, tra le risate del pubblico.



