Così Mara Venier non risponde alle domande di Fazio

Nell’ultima puntata di "Che Tempo che Fa" ad attirare maggiormente l’attenzione è stato il simpatico siparietto tra il conduttore Fazio, e la presentatrice Mara Venier. L’intervista entra nel vivo quando Fabio Fazio chiede alla Venier del suo futuro a Domenica In: "Quando una cosa va così bene o si replica o si fa altro. Tu ci stai pensando?". Mara Venier tergiversa e poi prende il telefonino ed esclama: "Un messaggino! Chi è? Lilli Gruber, ma veramente!". E la conversazione si sposta sulle scarpe (decisamente apprezzate dalla Gruber secondo quanto riferito dalla Venier).

La risposta tanto attesa non arriva e Fazio manda in onda il filmato del best della stagione di Domenica In, condotto da Mara Venier. Al rientro in studio il conduttore ripropone la domanda, ma il cellulare dalla conduttrice continua a squillare e lei accenna a una risposta: "Ma ti sei messo d’accordo? Mi stanno arrivando un sacco di messaggi. Comunque stavo dicendo …". Il telefonino squilla nuovamente e lei, divertita, risponde glissando definitivamente sulla domanda sul suo futuro in Rai e soprattutto alla guida di Domenica In.

Difficile capire se si sia trattato di una gag ben orchestrata o se Mara Venier abbia davvero ricevuto una valanga di messaggi e telefonate sul suo cellulare. A svelare il mistero ci ha pensato, forse, il marito Nicola Carraro attraverso i social. L’ex produttore cinematografico ha, infatti, postato sul suo account Instagram il video del simpatico siparietto tra la moglie e Fabio Fazio, commentando così: "Ma vogliamo parlare della trovata del telefonino che suona, per non rispondere alla domanda di Fazio?". E il motivo di tanta "riserva" da parte di Mara Venier lo svela rispondendo a un follower che, commentando il suo post, chiede a cosa sia servito fare la preziosa a Che Tempo che fa:"Fare le preziose? Ma che dici? Prima si firmano i contratti, poi se ne può parlare. Hai capito?". Manca solo il rinnovo ufficiale dunque. Ecco svelato il mistero sulla mancata riposta della Venier al conduttore.

