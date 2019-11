Mara Venier insieme al nipote. Ma un hater la fa infuriare: "Vaff..."

Solita replicare con schiettezza ai commenti degli hater meno opportuni, Mara Venier diventa una vera belva quando le si toccano i nipoti.

La conduttrice di Domenica In, che ha ribadito più volte di essere rinata proprio grazie ai suoi due nipoti Giulio e Claudio, ama fare la nonna nei momenti di relax dal lavoro. “ Sono la mia ragione di vita. E anche la parola, nonna, mi piace proprio ”, aveva detto la Venier in una intervista al Corriere della Sera lasciando intendere il forte legame che la unisce ai figli di Elisabetta Ferracini e Paolo Capponi. In virtù di questo amore viscerale nei confronti dei nipoti, Mara Venier non accetta in alcun modo che possano essere rivolte delle critiche ai suoi due “piccoli” o possa essere messo in dubbio il sentimento che li lega.

Così, in seguito al commento di un hater alla foto che il volto di Rai 1 ha pubblicato su Instagram e che la ritrae insieme al nipote Giulio, Mara Venier è diventata una iena. “ Amore di nonna ”, ha scritto lei allegando il selfie insieme a quello che lei definisce un “figo pazzesco”, ma il parere di un utente della rete ha rovinato quell’atmosfera romantica venutasi a creare sui social. “Tutta pubblicità per intenerire, per attirare”, ha scritto una internauta, e la replica della Venier non si è fatta attendere. “ Cara amica, mi spiace molto ma devo mandarti affanc...! ”, ha sbottato la conduttrice, guadagnandosi gli applausi virtuali di tutti i suoi follower.

E, a chi le ha fatto notare che sarebbe stato più opportuno non dare troppo spazio ai commenti degli hater invitandola a bloccare chiunque si arroghi il diritto di esprimere giudizi non richiesti e denigratori, Mara ha spiegato che farà l’esatto opposto perché così permetterà all’hater di turno di leggere anche le repliche di chi non è del suo stesso parere. E, solitamente, non si tratta di repliche benevole, ma di una serie di insulti che gli internauti si scambiano tra loro suddividendosi in fazioni: da una parte i follower e dall’altra gli “odiatori seriali”.