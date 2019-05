Santiago Lara è figlio di Maradona?

Lo scorso 15 maggio è stata trasmessa la nuova puntata di "Live- Non è la d'Urso", che ha visto presentarsi tra gli ospiti in studio Santiago Lara, il quale si è detto certo di essere un figlio dell'ex bomber Maradona. Lo stesso Santiago, incalzato da alcune domande di Barbara d'Urso sulla sua vita privata, ha riferito di voler conoscere "El Pibe De Oro" in carne ed ossa. Quando ha pensato di essere figlio Maradona? "A 13 anni ho visto la mia foto sulla copertina di una rivista, in cui si diceva che ero il figlio di Maradona. Sono corso da mia nonna, poi mio padre mi ha raccontato tutto" , queste sono solo alcune delle dichiarazioni del 17enne.

Santiago Lara è il decimo figlio del campione di calcio?

"I suoi occhi sono più quelli di Icardi che di Maradona!", ha esclamato ironico l'opinionista Daniele Interrante, non appena si è presentato in studio Santiago Lara. Nel salottino di "Live-Non è la D'Urso" il giovane ospite ha concesso un'esclusiva intervista, nella quale si è detto desideroso di conoscere Diego Armando Maradona.

Alla padrona di casa, il ragazzo dallo sguardo magnetico ha confessato di aver subito la grave perdita della madre da bambino. "Dieci giorni prima di morire, io avevo tre anni, mia madre ha raccontato a mio padre di Maradona", ha spiegato il quasi-maggiorenne Santiago Lara. Tuttavia, il giovane si è detto pubblicamente molto grato al padre adottivo: " Non so come abbia potuto sopportare tutto questo".

Adesso, però, Santiago intende sottoporsi ad un test del DNA: i legali del ragazzo hanno infatti chiesto il riconoscimento della parentela, che aggiunga Lara ai 5 figli già riconosciuti legalemente da Maradona.

