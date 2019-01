Marc Jacobs: il marchio dei Nirvana è stato plagiato. Scatta la denuncia da parte della band

Sullo stilista Marc Jacobs pende una pesantissima accusa di plagio da parte della storica band rock de I Nirvana che, ad inizio degli anni ’90, si imposero nel panorama musicale grazie la sagacità di Kurt Cobain. La notizia è diventata subito virale e, anche questa volta, sono i social network che hanno riportato quanto sta accadendo in America.

Marc Jacobs ha realizzato una linea di abbigliamento molto particolare. Lo scorso novembre è nata la Redux Grunge Collection 1993/2018, in cui lo stilista ripropone 26 look che aveva già realizzato nel 1993 per Perry Ellis. A questa campagna hanno partecipato modelle del calibro di Gigi Hadid e Dree Hemingway. Ma qualcosa è andato storto. Marc Jacobs si sarebbe appropriato del logo dei Nirvana, lo smile giallo sullo sfondo nero, che è stato disegnato dallo stesso Cobain nel 1991 e registrato l’anno successivo. Come riporta una maglietta disegnata dallo stilista, il logo è lo stesso solo che al posto degli occhi sono state inserite le iniziali “M” e “J”. Non sarebbe finita qui perché, secondo la band, l’intera campagna pubblicitaria presenta numerosi riferimenti ai Nirvana, incluso il testo di uno dei loro pezzi più famosi, la hit Smell like teen Spirit. Scatta quindi la denuncia ma c’è bisogno di attendere per capire cosa succederà. L’omaggio indesiderato di Marc Jacobs intanto, non è stato apprezzato dai puristi della band, che accusano lo stilista di aver snaturato lo spirito dei Nirvana.