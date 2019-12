Marco Baldini: "Ora voglio un figlio a 60 anni"

Ospite della puntata del 4 dicembre scorso di Vieni da me, Marco Baldini ha raccontato a Caterina Balivo i momenti più bui della sua vita e rivelato di essere intenzionato a diventare papà proprio ora che ha 60 anni.

L’occasione di diventare padre Baldini l’ha avuta già in passato, ma la ludopatia gli ha portato via la famiglia e gli affetti. La malattia del gioco è iniziata quando Marco Baldini doveva ancora raggiungere il successo: “ Io vedevo i miei colleghi già famosi e già ricchi, pensavo che fosse una scorciatoia, me ne sono reso conto dopo ”. Ripercorrendo l’inizio di quel periodo che lo ha portato a cadere nel baratro, l’ospite di Vieni da me ha confessato: “ Ho cominciato come ‘cavallaro’, scommettevo sulle corse dei cavalli. Giocavo anche a carte, ma in maniera molto marginale. Quando ti rendi conto che vai a fare la spesa e che le somme che scommetti sono le stesse di una spesa per una settimana di una famiglia, ti rendi conto della follia e inizi a pensare ”.

Ed è stata proprio la famiglia la cosa che Marco Baldini ha perso a causa della sua ludopatia. “ Ho perso l’opportunità di avere un figlio, non sarebbe neanche finito il mio matrimonio – ha detto - . G li affetti sono le cose più importanti, ho perso per strada tanti amici ”. Tanti colleghi noti hanno tentato di salvarlo dalla sua dipendenza, tra tutti Linus, Fiorello e Fabrizio Frizzi, ma lui ha compreso solo dopo di essere malato e non semplicemente un vizioso. Ed è proprio Fiorello che oggi manca molto a Marco Baldini: “ Mi manca lavorare con lui: ero alla notte degli Oscar quando lavoravo Fiorello, all’apice della carriera. Ma soprattutto ci divertivamo molto. C’era un bel cast di autori, ma lui era imprevedibile: tu potevi scrivergli una puntata, poi se a lui girava di fare un’altra cosa la faceva. E noi gli andavamo tutti dietro perché sapevamo che comunque si rideva. Quello era il diktat: ridere, divertirsi ”.