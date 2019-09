Marco Bocci vicino a Emma Marrone: "Sei bella ma sei pure cazzuta"

Il messaggio con il quale Emma Marrone ha annunciato di doversi prendere una pausa per un problema di salute ha lasciato il segno in molte persone. Tantissimi hanno voluto commentare il post condiviso dalla cantante salentina con parole di sostegno e di incoraggiamento e tra questi ci sono stati anche molti volti noti. Maria De Filippi, per esempio, ha scritto una lettera e l'ha condivisa tramite i canali social di Amici mentre altri hanno direttamente commentato il post di Emma. Tra questi c'è anche Marco Bocci, suo ex fidanzato con il quale la cantante è rimasta in buoni rapporti.

La relazione tra i due non è durata a lungo. Era il 2013 e i due hanno vissuto alcuni mesi di grande passione prima di lasciarsi. Poco dopo, Marco Bocci ha iniziato la love story con Laura Chiatti, che ha più volte dimostrato di apprezzare Emma Marrone e che, anche in questo caso, ha espresso la massima solidarietà per l'ex di suo marito.

Marco Bocci ha dapprima lasciato un commento sotto il post di Emma Marrone: “ Sono sicuro che andrà tutto bene. Chiudi i conti in fretta e fatti sentire. Perché è vero che sei bella, ma sei anche cazzuta. ” Forse, però, all'attore quel messaggio è sembrato troppo poco per il rapporto che li lega e così Marco Bocci ha deciso di fare anche una storia dedicata alla sua ex, utilizzando come sottofondo la sua ultima canzone. Fatto lo shot del display del telefono con il brano in riproduzione, Bocci ha aggiunto: “ Sei bella ma sei pure cazzuta. Ti aspettiamo subito. ” Anche il messaggio di Laura Chiatti è stato all'insegna della combattività: “ Amica, testa dritta e petto in fuori. ”

Non è noto se Emma Marrone abbia risposto in privato almeno a Bocci e a sua moglie, quel che è certo è che ha ringraziato tutti genericamente per l'amore che sta ricevendo in questi giorni.