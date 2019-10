"I c... miei sono c... miei". Marco Columbro sbotta a Live!

Invitato da Barbara d’Urso a Live! per commentare l’argomento riguardante il cambio vita di alcuni vip, Marco Columbro ha sbottato non appena la conduttrice ha fatto riferimento ai presunti debiti che lo avrebbero ridotto sul lastrico.

La reazione di Columbro è stata del tutto inaspettata, ma la d’Urso non è rimasta in silenzio e tra i due è nato un battibecco che ha spinto gli altri ospiti in studio ad intervenire a favore della conduttrice. Eppure, gli esordi sono stati amichevoli tra i due: Barbara ha ricordato di aver lavorato insieme a lui durante una sit-com che li fece molto divertire e non sono mancati abbracci e sorrisi, ma quando lei ha fatto riferimento ai “titoloni di giornali in cui si leggeva che fosse pieno di debiti”, lui ha sbottato.

Invitato a smentire le notizie sul suo conto, Columbro ha fatto sapere che non è pieno di debiti e che non ha alcuna voglia di vendere la sua casa se non tra qualche anno. “ Il discorso è che il gossip è una cosa, la verità un’altra – ha detto l’ex conduttore, oggi albergatore, cambiando tono e facendosi serio - . Se noi siamo qui per parlare come ho cambiato vita, va bene, ma se siamo qui per fare gossip e parlare dei cavoli nostri io prendo e me ne vado. Se siamo qui per fare una trasmissione sulla mia pelle, non mi va! ”. “ Io sono stata carina e ho voluto che smentisse le stron...e che hanno scritto – ha sbottato la d’Urso, furiosa - . Invece di essere grato perché ti ho fatto smentire, mi attacchi pure! Hai cambiato vita, ma hai cambiato anche cervello da come ti conoscevo io! ”.