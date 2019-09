Marco Maddaloni si è sposato, reunion di concorrenti dell'Isola dei Famosi

Alla fine lo hanno fatto davvero. Marco Maddaloni e Romina Giammanelli si sono sposati. Il judoka napoletano aveva chiesto la mano della compagna durante la finalissima dell'Isola dei Famosi dove aveva trionfato lo scorso aprile. Da quel giorno sono passati cinque mesi, il tempo necessario per organizzare le nozze e dirsi sì davanti a decine di invitati. Poco importa se si tratta delle seconde nozze (le prime furono celebrate in Comune con pochi invitati a causa delle ristrettezze economiche della coppia).

Il matrimonio si è celebrato domenica 22 settembre a Baia Domizia, sul Golfo di Gaeta, a Caserta. Dopo la funzione religiosa, tenutasi in una piccola chiesa della zona, la coppia ha festeggiato con parenti e amici nella splendida location del Mamamare, affacciata direttamente sulla spiaggia. Marco Maddaloni e Romina sono apparsi felici e raggianti nei numerosi scatti pubblicati sui social network. Lui ha scelto un completo elegante rigorosamente bianco, lei invece ha sfoggiato un abito stretto a sirena con scollo a barca, poi si è cambiata d'abito per la parte finale della serata indossando un vestito con corpetto brillante e gonna di tulle a balze.

Menù a base di pesce, fiumi di vino, musica, balli e fuochi d'artificio hanno caratterizzato l'evento, dove non potevano mancare alcuni volti noti della televisione. Per l'occasione, infatti, si è riunito quasi tutto il cast dell'ultima edizione del reality in Honduras. Alla cerimonia erano infatti presenti Paolo Brosio, Marina La Rosa, Luca Visma, Aaron Nielsen, Youma Diakite e Abdelkader Mohamed Ghezzal. I compagni con i quali Marco Maddaloni aveva stretto un legame particolare durante l'esperienza a l'Isola dei Famosi e che più volte, in questi mesi, ha rincontrato tra cene e serate.