Marco Tronchetti Provera in Sardegna fra le braccia di una modella Russa

È il settimanale Chi ad aver lanciato il nuovo gossip dell’estate. Come è stato riportato dal magazine, Marco Tronchetti Provera ha trovato un nuovo interesse amoroso e attualmente si sta godendo in compagnia di una modella russa una romantica vacanza in Sardegna.

La notizia arriva poco dopo che Afef Jnifen, ex moglie di Tronchetti Provera, ha annunciato le sue quarte nozze con il manager Alessandro del Bonto. Per il 71enne, erede di un grande impero, è la prima volta dopo il divorzio, annunciato lo scorso novembre, che viene fotografato in compagnia di un’altra donna. Lei è più giovane di lui, è bella, sexy e con un fisico mozzafiato.

Marco Tronchetti Provera e la modella russa ancora senza nome hanno trascorso una vacanza in barca. Dalle foto si nota un forte alchimia tra due. La giovane infatti ha riempito di coccole il top manager, facendo tornare il sorriso per la prima volta dopo mesi. Infatti Tronchetti Provera, per un lungo periodo, era scomparso dalle scene dopo la separazione da Afef. La vacanza in Sardegna fra le braccia di una sexy modella per lui è come un simbolo di rinascita. Sarà amore o un semplice chiodo schiaccia chiodo? Dalle foto traspare molta passione e forse tra i due c’è veramente un sentimento profondo. Non resta che attendere l’evolversi della questione.

Oltre allo scoop riguardante Trocchetti Provera, sul settimanale di Alfonzo Signorini c'è spazio anche per Afef. La ex top model si sposerà con Alessandro del Bonto, manager a capo di un colosso della farmaceutica, dopo una romatica proposta di matrimonio nel cuore di Positano, avvenuta nei giorni dscorsi con l'auto di un anello di diamanti. La celebrazione è prevista per fine 2019. E si tratta del quarto matrimonio perAfef. Si è sposata una prima volta, giovanissima, quando ancora viveva in Tunisia. Arrivata in Italia, ha sposato l'avvocato Marco Squatriti, e poi Marco Tronchetti Provera, con cui ha vissuto vent'anni d'amore (di cui 17 di matrimonio) e dal quale ha divorziato nel novembre scorso.