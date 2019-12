Margarida Corceiro infiamma Instagram: ecco chi è lady Felix

Joao Felix è stato uno dei giocatori più corteggiati dalle big europee durante il mercato estivo. Il talento portoghese è poi finito all'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone che ha investito la cifra record di 120 milioni di euro di parte fissa più 6 di bonus legati ai risultati personali e con il colchoneros. Il 20enne di Viseu è diventato il giocatore portoghese più caro della storia davanti al suo idolo e connazioale Cristiano Ronaldo.

Joao Felix è il quarto calciatore più caro di sempre nella storia del calcio ma fino a questo momento non sta rendendo come l'Atletico Madrid si sarebbe immaginato. Il classe '99 dopo una stagione molto prolifica con il Benfica con 20 reti realizzate in 43 presenze in campionato e in Europa sta per ora faticando dato che con il club spagnolo ha realizzato solu due reti in Liga in 13 apparizioni e due in Champions League.

L'ex gioiellino del Benfica è anche entrato ufficialmente a far parte della nazionale maggiore con cui ha esordito a 19 anni in una sfida di Uefa Nations League e con cui ha già messo insieme 5 gettoni. Il giocatore si farà dato che ha qualità tecniche e fisiche fuori dal comune che l'hanno portato anche a vincere un ambito premio durante la serata della consegna del Pallone d'Oro a Lionel Messi: il Golden Boy.

Joao Felix è considerato uno dei talenti emergenti del calcio portoghese, l'erede del fuoriclasse della Juventus Cristiano Ronaldo di quasi 15 anni più vecchio rispetto al giovane 20enne di Viseu che sogna di ripercorrere anche la metà della carriera del cinque volte Pallone d'Oro. Il suo futuro deve ancora definirsi in campo mentre nella vita privata sembra già essersi sistemato alla grande: alla premiazione di Parigi del 2 dicembre, infatti, si è presentato alla premiazione con la sua sexy fidanzata: la bellezza aqua e sapone Margarida Corceiro.

La ragazza vanta quasi 300.000 follower su Instagram, è molto giovane proprio come Joao, e di professione nella vita fa la modella. La sua popolarità sui social sta aumentando a dismisura vista la sua relazione relazione con il talento portoghese con i suoi tanti seguaci che non perdono tempo per mettere like alle sue tante foto e per riempirle la bacheca di numerosi messaggi di ogni genere. Joao Felix Golden Boy e Margarida Corceiro una Golden Girl: sembra una combinazione perfetta che piace tanto agli utenti di Instagram.



