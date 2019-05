Margot Robbie nuota a Cannes

Margot Robbie super sexy a Cannes.

La ventottenne attrice australiana è stata paparazzata in costume da bagno mentre si rilassa con dei tuffi notevoli. Come riporta il Sun, dopo aver volteggiato sui pattini in “Tonya”, Robbie dimostra di essere molto brava anche nel nuoto tra le acque limpide e suggestive di Eden Roc. E in costume intero sfoggia tutto il suo fascino mozzafiato - tanto più che l’outfit appare anche leggermente trasparente per via del suo colore.

Time for a swim: Ahead of taking to the red carpet for Once Upon A Time In Hollywood premiere, Margot Robbie soaked up the sun as she hit the beach at Eden Roc. , , dailymail - pic.twitter.com/hC3lZO7MCG — Glenworth Magazine (@glenworth_mag) 21 maggio 2019

L’artista si trova nella cittadina francese per promuovere il suo nuovo film, “C’era una volta a Hollywood” diretto da Quentin Tarantino, in cui recita accanto a Brad Pitt e a Leonardo DiCaprio, con cui aveva già lavorato per “The Wolf of Wall Street”. Nel cast figurano anche Al Pacino, Dakota Fanning, uno degli attori feticcio di Tarantino Kurt Russell e il compianto Luke Perry. Pitt e DiCaprio hanno dichiarato in questi giorni che è stato un onore lavorare insieme a lui, ritenuto un mito per la loro generazione grazie al suo personaggio in “Beverly Hills 90210”.

Per presentare il film al Festival di Cannes, Robbie ha sfilato sul tappeto rosso sfoggiando due outfit sexy ed eleganti al tempo stesso. La pellicola racconta una parte della storia di Hollywood ed è ambientato nel 1969. Pitt e DiCaprio sono un attore e la sua controfigura che cercano di sfondare nell’industria cinematografia. Robbie non interpreta un personaggio verosimile ma realmente esistito: è infatti Sharon Tate, l’attrice moglie di Roman Polanksi che fu uccisa dalla Manson’s Family in quell’episodio di cronaca nera che divenne tristemente celebre come il massacro di Cielo Drive.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?