Maria De Filippi chiama Gemma "mummia" ed esclama: "Sei cretina, Tina!"

La nuova puntata di Uomini e donne, il dating-show di Maria De Filippi, ha visto quest'ultima diventare protagonista di una gaffe, le cui immagini in pochi minuti hanno fatto il giro del web. Poco prima che in studio entrasse la dama torinese Gemma Galgani, la padrona di casa De Filippi ha avuto un botta e risposta con la Cipollari, in cui si è lasciata sfuggire un appellativo, che viene solitamente usato da Tina per definire la Galgani. "Come si chiama questo gioco, Tina?", esordisce così la De Filippi, domandando al suo braccio destro quale sia il gioco che intenderebbe proporre a Gemma in coppia con Jean Pierre. "Si chiama 'Baciami cocco' -fa sapere di tutta risposta, l'opinionista, parlando alla conduttrice-. Attraverso il movimeno della pancia bisogna far salire il cocco, sfregandolo sul corpo del partner di gioco. Non è un gioco pornografico... ma quasi... se vuoi fai entrare Gemma e Jean Pierre...".

"Ehm, no, dovrei fare altre cose -chiosa Maria De Filippi, per poi fare una gaffe alludendo a Gemma-. Se vuoi far giocare la mummia... ah, no scusa!". Alle ultime parole della conduttrice, seguono le risate fragorose del pubblico in studio. "Sei una cretina Tina! -sbotta quindi la padrona di casa-. Continua con 'sta mummia... Poi mi rimane in testa!". Ma la Cipollari non ci sta: "Non puoi dare la colpa a me".

Gemma si sfoga con Maria De Filippi

Non appena chiamata in studio Gemma, la conduttrice Maria De Filippi si è voluta pubblicamente scusare con quest'ultima, per aver usato l'appellativo "mummia", da sempre affibbiato dalla Cipollari alla dama torinese. Alle scuse della De Filippi, è seguito un nuovo gesto provocatorio di Tina, che ha portato con sé in studio una mummia travestita da "sindaco di Torino". Ma la torinese, Gemma, si è rifiutata di sorridere, dinanzi all'ennesimo sketch inscenato su di lei, per poi finire in lacrime.

E, incalzata dalle domande della De Filippi, la Galgani ha motivato il suo pianto liberatorio, dicendosi emozionata per aver officiato il matrimonio civile degli ex protagonisti di Uomini e donne, Leoluca e Paola. Uno sfogo, quest'ultimo, che a quanto pare ha lasciato incredula Tina: "Non è mica un funerale". "Ho già pianto abbastanza..- fa sapere Gemma, dopo aver fatto le veci di sindaco in occasione del matrimonio civile dei suoi amici-. Non mi viene da ridere. Ho vissuto molto la loro storia. Una cosa profonda. Mi sono commossa. Anche perché rappresenta tutto ciò che vorremmo tutti quanti".

