Maria De Filippi scrive a Emma: "Ci sarò sempre, non avere paura di nulla"

Lo stop forzato di Emma Marrone ha destabilizzato tutti, fan e non, mentre Maria De Filippi ha deciso di indirizzarle una lettera resa pubblica dai profili ufficiali delle sue trasmissioni.

Tra la cantante e la conduttrice di Canale 5 c’è sempre stato un rapporto speciale: sin da quando Emma ha partecipato ad Amici, la De Filippi è stata una presenza costante nella sua vita. Così, dopo l’annuncio fatto dalla Marrone in merito ad uno stop forzato a causa di alcuni problemi di salute sopraggiunti in maniera improvvisa in uno dei momenti più belli della sua carriera, la moglie di Costanzo ha voluto farle sentire tutto il suo affetto con alcune importanti dichiarazioni pubbliche messe nero su bianco.