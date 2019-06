Maria De Filippi su Temptation Island: "Non ci aspettavamo che dopo 4 ore una coppia scoppiasse"

A pochi giorni dall'inizio ufficiale di Temptation Island (previsto per il 24 giugno), si fa un gran parlare della prima coppia che si è lasciata a poche ore dall'avvio del programma. La notizia è subito rimbalzata sul web e su tutti i giornali annunciando un'edizione scoppiettante.

La stessa Maria de Filippi si è detta sbalordita da quanto successo nelle prime ore di registrazione in Sardegna. Durante un'intervista a Radio Deejay, nel programma di Rudy Zerbi "Colazione su Deejay" la popolare conduttrice, ideatrice del programma dell'estate, ha raccontato cosa è successo: " Nessuno di noi se lo aspettava visto che è avvenuto dopo poche ore dall’ingresso nei villaggi. La fidanzata di uno ha preso una specie di cotta, non so come si possa definire, per un single. Quattro ore dopo l’inizio delle registrazioni, il fidanzato è stato convocato nel pinnettu (una specie di capanna dove c'è un monitor) per due volte, perché vedesse cosa stava facendo la fidanzata ".

Maria De Filippi ha poi proseguito raccontato di esser rimasta sorpresa dalla vicenda: " La prima volta nel pinnettu, lui ci rimane malissimo perché la fidanzata inizia a raccontare dettagli anche intimi di lui e della loro relazione , mentre la seconda volta (quando viene riconvocato) reagisce male, non dico che piange…ma quasi. Penso che lui non se lo aspettasse proprio e ripeto non ce l’aspettavamo neanche noi ". Impossibile riuscire a capire quale delle sei coppie partecipanti sia stata coinvolta in questo improvviso colpo di fulmine di lei e l'inevitabile rottura arrivata dopo il falò lampo richiesto dal fidanzato.

