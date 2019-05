Maria Grazia Cucinotta esplosiva su Instagram

Maria Grazia Cucinotta è l'emblema della bellezza italiana nel mondo che non tramonta mai. 50 anni e un fisico che farebbe invidia a qualsiasi ventenne, “allergica” alla chirurgia plastica, con l'avanzare dell'età l'attrice siciliana guadagna charme e fascino senza tempo. L'eleganza è da sempre la sua cifra stilistica, che emerge anche dai calendari sexy degli anni Novanta che l'anno eletta icona di sensualità nel mondo.

L'hanno voluta i migliori fotografi, l'hanno richiesta i più grandi registi. Maria Grazia Cucinotta è una delle donne più belle del nostro Paese, che continua a incantare con la sua classe e il suo stile inimitabili. Il suo profilo Instagram è lontanissimo da quello che ci si potrebbe aspettare da un'icona sexy del suo calibro. Non ci sono foto “acchiappalike”, non ci sono pose sensuali deliberatamente provocanti. È un susseguirsi di immagini mozzafiato che la ritraggono nella quotidianità della sua nuova vita teatrale o che accompagnano i suoi fan in un viaggio indietro nel tempo. Maria Grazia ama condividere con i suoi seguaci alcuni dei suoi più belli scatti vintage, dimostrando (se ce ne fosse bisogno) che il tempo passa senza lasciare segni tangibili sulla sua bellezza e sula sua arte.

Una delle ultime foto postate dall'attrice siciliana è un lavoro di uno dei grandi fotografi italiani, Roberto Rocco. Dal suo obiettivo sono passati i più importanti volti dello spettacolo e dell'attualità italiana e non poteva certamente mancare Maria Grazia Cucinotta. Ritratta come una sexy pin up nella sua Sicilia, nello scatto l'attrice mostra il suo lato più sensuale e mediterraneo, mettendo in mostra curve da capogiro. Risale a qualche anno, ma potrebbe essere stato realizzato anche poche settimane fa, non ci sarebbero differenze apprezzabili.