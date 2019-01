Maria Monsè: "Io e mia figlia Perla Maria, delle critiche ce ne infischiamo"

La dodicenne Perla Maria figlia di Maria Monsè, con un bel carattere deciso, aveva fortemente sostenuto la mamma quando era all’interno della casa del Grande Fratello, soprattutto in merito ad una polemica in cui era stata coinvolta dove veniva accusata di non fare la vita delle bambine della sua età, ma di essere spinta dalla mamma a voler per forza far parte del mondo dello spettacolo.

Accusa che Perla ha sempre rifiutato difendendo a spada tratta la mamma e ammettendo di voler anche lei intraprendere la stessa carriera di sua volontà.

Ospite molto spesso nel programma di Barbara D’Urso Pomeriggio 5, Perla è quindi diventata una vera e propria star del web, con tutto quello che ne comporta, critiche feroci ma anche tanto pubblico che la sostiene.

E qui arriviamo all’ultimo capitolo di questa storia, quando Maria Monsè sul suo profilo ufficiale comunica una grande notizia: il debutto di Perla Maria come baby conduttrice di “Bravissima”, il talent show ideato e prodotto da Valerio Merola.

Quello che però ha creato un vero putiferio è stata la postilla inserita sotto il post da Maria “Ps. a tutti coloro che hanno elargito i loro preziosi consigli suggerendo di tenerla in disparte… Come vedete francamente ce ne infischiamo”. In suo soccorso è arrivato Alberto Dandolo che sul suo profilo istagram scrive: Credevo fosse uno scherzo. Invece è tutto vero! La mitologica Perla Maria condurrà uno show prodotto dal Merolone.

Ovviamente offese gratuite a gogo per Maria Monsè. Domanda: perchè nessuno si è offeso o si offende con quei genitori che fanno legittimamente cantare o recitare i figli minorenni in tv, o come le mamme delle aspiranti Miss Italia di 16 o 17 anni? Due pesi e due misure? W Perla Maria”.

Detto questo ha ragione Maria Monsè a scrivere Tra un po’ prenderà il mio posto!