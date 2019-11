Mariah Carey: "Nella mia infanzia nessun Natale, per i miei figli voglio il meglio"

Il prossimo venerdì " All I Want for Christmas is you " di Mariah Carey, una delle canzoni natalizie più amate in assoluto, compie 25 anni e per l’occasione la popstar ha rilasciato un’intervista al magazine Cosmopolitan per spiegare quanto sia orgogliosa di questo traguardo. “ È una canzone senza tempo, nata pensando a tutto ciò che rende magico il Natale. Nel 1994 ero a casa con l’allora mio marito Tony Mottola a New York e mi sono seduta da sola al pianoforte iniziando a suonare quello che poi sarebbe diventato il ritornello della canzone. Ho iniziato a pensare: ‘Cosa mi viene in mente quando penso al Natale?’. E mi sono risposta: ‘Luci, regali, allegria, caminetti e famiglia’ ", ha detto la Carey, confessando che l’esigenza di scrivere una canzone per il Natale è nata dal fatto di aver vissuto un’infanzia difficile in cui questa Festa veniva “ puntualmente rovinata ”.

" Ho sempre amato il Natale, ma sono cresciuta povera e non potevo viverlo come gli altri bambini più fortunati di me. E non sto parlando solo di soldi e regali. Il punto è che provengo da una famiglia disfunzionale. Volevo che il Natale fosse perfetto, ma – ha ricordato con amarezza - per ragioni diverse ogni anno era un disastro. Quindi io il mio Natale perfetto me lo sono creata da sola con la musica e sono felice che questa mia creazione faccia ormai parte del repertorio classico delle canzoni dei giorni di festa ". La canzone fa parte dell’album " Merry Christmas ", cinque volte vincitore del Grammy, che verrà ripubblicato venerdì in edizione deluxe.

La cantante ora che è madre dei gemelli Moroccan e Monroe, avuti dall'ex marito Nick Cannon, vuole che i suoi bambini vivano appieno tutta la magia del Natale e che non si sentano mai tristi come lei in quello che “è il più bel giorno dell’anno... Da bambina ho giurato che da grande avrei fatto in modo di vivere un Natale sempre speciale, che è quello che voglio regalare sempre ai miei figli. Per questo da anni lo festeggio ad Aspen, in Colorado, dove affittiamo persino una slitta con le renne per andare sulla neve e anche se fa freddissimo è troppo bello. Pura magia. Sono fiera di aver realizzato i miei sogni di bambina”, ha concluso la cantante.



