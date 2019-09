Mariano Di Vaio papà tris ha già aperto un profilo Instagram per il figlio neonato

Ancora un maschietto per l’influencer Mariano Di Vaio che è diventato padre per la terza volta. La moglie Eleonora Brunacci ha, infatti, dato alla luce, nel pomeriggio di domenica 22 settembre, il piccolo Filiberto Noah che vanta al suo attivo già un profilo Instagram dove in tanti in questi giorni gli stanno dando il benvenuto al mondo, commentando le sue prime due foto social, mentre posa con indosso una tenera tutina a righe bianche e blue, con golfino abbinato su cui sono state ricamate le sue iniziali, "FNDM". Le immagini sono accompagnate dalla didascalia: “ Eccomi qui. 3.700 gr di amore ”.

Sul suo profilo Instagram, invece, l’orgoglioso papà, che posa felice accanto a sua moglie Eleonora, ha scritto: “ È nato Noah. Grazie Dio per aver vegliato su di noi, per aver dato a mia moglie la forza di dare alla luce un altro bambino in acqua senza alcun aiuto tranne il suo stesso cuore! È stata incredibile e non riesco a spiegare che esperienza meravigliosa è stata! ”.

Filiberto Noah Di Vaio è quindi già super attivo sui social, proprio come i suoi fratellini, Nathan Leone, 3 anni, e Leonardo Liam, 1 anno, con cui condivide anche il fatto di avere due nomi, com'è ormai tradizone in casa Di Vaio.

Il piccolo Filiberto Noah al momento vanta già più di 13mila follower, un numero che cresce di ora in ora. Ben poca cosa in confronto ai 6 milioni di papà Mariano, ma chissà che col tempo non riesca a rimontare, diventando lui la nuova Instastar di famiglia.



