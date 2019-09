Come gestisce Marica i figli dopo la separazione da Eros?

Dopo aver ufficializzato la loro rottura, attraverso un comunicato diramato dall'Ansa, Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli continuano a riempire le pagine di gossip. L'ormai ex coppia, nelle ultime ore, fa discutere per via di alcune importanti indiscrezioni emerse sul profilo Instagram ufficiale della Pellegrinelli.

Marica Pellegrinelli (31 anni) ha risposto prontamete ad un utente, che in rete si chiedeva come facesse a badare ai figli ora che non fa più coppia con il cantante Eros e appare sempre più impegnata, divisa tra il lavoro e la sua nuova fiamma, l'imprenditore Charley Vezza.

Marica Pellegrinelli e la rivelazione sui figli

"Certo che Eros in tour - questo è il messaggio che l'utente aveva destinato all'ex di Eros in rete - lei a vedere dalle foto e stories sempre in giro, molto impegnata per il lavoro, etc... ma con i figli? Sempre la tata?". E, al messaggio indiscreto in questione, è prontamente seguita la risposta dell'ex di Eros, che ha così ribattuto all'utente: "Sfortunatamente non ho ancora una tata e i bambini sono dai miei genitori".

Dall'unione di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli sono nati due bambini, Raffaella Maria (8 anni) e a Gabrio Tullio (4 anni), e non si esclude che in futuro la Pellegrinelli voglia ingaggiare una baby-sitter in famiglia.

