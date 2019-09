Marika Fruscio "consola" Koulibaly: "Resta un campione"

Marika Fruscio è un personaggio molto conosciuto in ambito calcisticio e non solo per le sue conclamate conoscenze del gioco del calcio. La sexy showgirl 40enne nata ad Agrate Brianza ha origini calabresi e pugliesi e il suo cuore batte il Napoli, di cui è grandissima tifosa. Marika ha avuto un flirt con l'ex attaccante del Milan Filippo Inzaghi e pare che questa cosa abbia portato alla fine della relazione di Superpippo con la fidanzata storica Alessia Ventura. La Fruscio ha fatto il suo esordio nel mondo dello spettacolo come corteggiatrice a Uomini e Donne a cavallo tra il 2009 e il 2010 corteggiando Marco Stabile ex tronista del famoso programma di Maria De Filippi.

Marika ha anche posato per due calendari sexy e bollenti nel 2014 e nel 2018 ed è stata costretta ad un intervento di riduzione del seno per via di alcuni problemi alla schiena per l'eccessiva grandezza del suo lato A. La Fruscio ha poi fatto il suo esordio nel mondo del calcio diventando opinionista del programma calcistico di 7 Gold "Diretta Stadio" e spesso si diletta a parlare di calcio sui social e non solo.

La ex fiamma di Inzaghi a caldo è stata contattata da Radio Sportiva ed ha dato un suo commento sulla partita Juventus-Napoli che ha visto la sconfitta dei partenopei per 4-3 al 92' per via del goffo autogol di Kalidou Koulibaly: "Lì per lì ci siamo rimasti male ma Koulibaly va valutato per il campione che è. Chiaro che fa male ma bisogna sostenerlo, lui ha bisogno di fiducia e noi abbiamo bisogno di lui. Di Lozano è piaciuta la capacità in un palcoscenico come lo Stadium di entrare subito in partita e saltare gente come De Ligt e Bonucci. Ha grande velocità palla al piede, mi ricorda Lavezzi: forse abbiamo ritrovato un nuovo Pocho”.



