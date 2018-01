Marina Ripa di Meana, il figlio racconta gli ultimi istanti di vita: "Così ci ha salutato"

Sono ormai passati dieci giorni dalla scomparsa di Marina Ripa di Meana e ora il figlio adottivo vuole raccontare come sua madre ha vissuto gli ultimi istanti.

Ospite di Domenica Live, Andrea Cardella ha spiegato che il marito di Marina Ripa di Meana ha appreso dal tg la notizia della scomparsa della moglie. La scrittrice lottava da anni contro il tumore e fino alla fine ha tenuto nascosta la malattia al suo amato marito.

Il figlio adottivo ha confessato a Barbara D'Urso che, prima di farsi sedare, quando ormai la malattia la stava divorando e non c'era più alcuna speranza, Marina Ripa di Meana ha voluto salutare il suo compagno di vita. "Lei non voleva che Carlo sapesse - ha ribadito Cardella -. Due sere prima che iniziasse questa cosa, lei volle cenare con me e con lui, lo volle salutare due sere prima a cena. Non voleva che sapesse questa cosa per non farlo soffrire".

Marina è riuscita nel suo intento anche se l'epilogo non è stato dei migliori perché l'uomo ha scoperto della sua morte dal tg. "Per non fargli vedere tutto questo viavai - continua Andrea - lui era nella sua stanza con la televisione accesa, da sempre dormivano separati. Mentre noi entravamo in stanza per dirgli la notizia, lo ha detto la televisione e lui è scoppiato a piangere".

Ma prima di andarsene, Marina Ripa di Meana ha passato uno splendido Natale in famiglia e proprio questo è il ricordo più bello degli ultimi giorni. "Da quando è morta la sorella, sedici anni fa, proprio il giorno di Natale - ha concluso Andrea Cardella - quest'anno Marina ha festeggiato per la prima volta il Natale a casa. Non l'ho mai vista così felice come quel giorno. Aveva tutti intorno: Lucrezia, le nipoti, i fidanzati, Giovanni".