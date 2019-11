Marina La Rosa e i "no" detti per insicurezza

Oggi viene ricordata come una tra le concorrenti più seducenti che il Grande Fratello abbia presentato al pubblico del piccolo schermo e, nelle ultime ore, è tornata a far parlare di sé. Marina La Rosa, ex concorrente storica del Gf, che prese parte alla prima edizione nostrana del noto reality-show, è tornata al centro del gossip per via di alcune sue dichiarazioni rilasciate in un'intervista concessa su Radio 2. Nello specifico, incalzata dalle domande ricevute al format I lunatici, la Rosa ha rivelato per la prima volta l'insicurezza sofferta dopo aver abbandonato la casa del Grande Fratello.

"Sono uscita da lì come se fossi stata Sophia Loren negli anni ’70 – ha confidato Marina La Rosa, raccontandosi ai radioascoltatori- per cui ognuno mi proponeva lavori interessanti. Io non mi sentivo sicura". In occasione dell'ultimo intervento radiofonico, Marina ha spiegato, inoltre, che l'insicurezza nutrita per via del clamore mediatico -ottenuto a suo tempo nelle vesti di gieffina- l'ha sospinta in passato a frequentare dei corsi e a rifiutare molte proposte di lavoro: "Ho cominciato a fare corsi di recitazione, di dizione, in realtà la problematica me la sono posta io. Menomale da alcuni punti di vista, peccato da altri perché nel frattempo ho detto 'no' a una serie di proposte”.

Il 14 settembre nel lontano 2000 aveva inizio su Canale 5 la prima edizione del Gf made in Italy e, in quello stesso anno, Marina La Rosa varcava la porta rossa del Grande Fratello, la casa in cui ha avuto la possibilità di convivere con il compianto Pietro Taricone e il politico Rocco Casalino. “Se avessi detto dei 'sì' adesso sarei potuta essere il portavoce di Casalino -ha fatto sapere l'ex gieffina, nel corso della sua ultima intervista-. Ci sentiamo, ci mandiamo dei messaggi".

Marina La Rosa e i retroscena a 20 anni dal Grande Fratello

Quest'anno, a settembre, si è celebrato il ventennale del Grande Fratello, reality show che aveva inizio per la prima volta il 16 settembre 1999 in Olanda. E, intervistata da I lunatici, l'ex gieffina Marina La Rosa ha voluto rivelare ai radioascoltatori degli inediti retroscena sul conto dei suoi due ex coinquilini al Gf1, Pietro Taricone e Rocco Casalino: “Nella casa, meraviglioso, diceva (Marina allude a Pietro, ndr) che sarebbe andato ad Hollywood a lavorare con De Niro, poi c’era qualcuno che voleva il ristorante stellato, Rocco invece diceva che gli sarebbe piaciuto fare politica". Sul conto del compianto ex gieffino, Pietro Taricone - deceduto il 29 giugno 2010 per via di un incidente subito durante una sessione di paracadutismo- Marina La Rosa ha aggiunto: "Non aveva solo talento nella recitazione, era una persona aperta a 360° che si buttava nelle cose. Io mi ricordo che aveva una passione per i cavalli e lui non ha comprato solo i cavalli, si è costruito da solo proprio la stalla, il maneggio. Si buttava a capofitto nelle cose con grandissima passione, per cui in quello che faceva riusciva".

