Marina La Rosa, parodia hot su Instagram

Marina La Rosa sexy e autoironica in un video diffuso su Instagram.

Per comprendere di cosa si tratti, bisogna fare un passo indietro. Come spiega Tgcom24, la maison di moda Dolce & Gabbana ha lanciato di recente uno spot in cui le top model più amate di tutti i tempi come Naomi Campbell e Eva Herzigova pronunciavano uno slogan: " Sono abbastanza Dolce & Gabbana? ". Lo slogan si è trasformato ben presto in un tormentone, dando vita a una vera e propria sfida social che si è diffusa tra i vip.

La parodia di Marina La Rosa è stata apprezzatissima, tanto più che l'ex gieffina è siciliana, come alcune delle location scelte dai due stilisti in passato per i loro spot pubblicitari. La Rosa ha girato il suo filmato proprio nella "sua" Sicilia, ad Alicudi, dove si trova in vacanza con la famiglia, sfoggiando un body nero fatto di pizzi e merletti che mette in risalto il suo fascino discreto e al tempo stesso prorompente.