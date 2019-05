Mario Balotelli fa sempre discutere, nel bene e nel male, qualunque iniziativa prenda. Recentemente, l'attaccante dell'Olimpique Marsiglia e della Nazionale italiana ha espresso le sue personali riflessioni sul delicato problema dell'immigrazione pubblicando un lungo post su Instagram.

Mario Balotelli: "Lasciate l'Africa agli africani..."

Balotelli si è rivolto, metaforicamente, ai politici di tutto il mondo. E ha iniziato la sua riflessione con una domanda: "Non pensate che se non aveste messo prima e tutt'ora le mani sulle ricchezze in Africa non ci sarebbe mai stata nessuna immigrazione dal Continente?". Senza attendere o, quanto meno, aspettarsi una risposta, Super Mario prosegue il suo ragionamento: "L'Africa è il continente più ricco e potente del pianeta... perché lo lasciano? Guerre? Malattie? Ignoranza?". La risposta di Balotelli è un maiuscolo "NO!!".

Per Mario Balotelli il motivo fondamentale alla base dell'emigrazione dal continente africano non è nemmeno la povertà. Infatti, continua: "E come fa l'Africa ad essere povera essendo il continente più ricco del pianeta???". E, in maniera un po' provocatoria afferma: "Esatto! La risposta la sanno tutti ma conviene tacere e far finta di niente vero?" E conclude: "Nel mio paese nativo, l'Italia, si sente dire: 'l'Italia agli italiani'. Sarebbe giusto se anche l'Africa fosse degli africani...". Per far arrivare il messaggio a quante più persone possibile Balotelli ha taggato altri suoi colleghi come Kevin-Prince Boateng, Didier Drogba e Pierre-Emerick Aubameyang.

