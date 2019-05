Mark Zuckerberg inventa la “scatola del sonno” per la moglie

Il nuovo ruolo di padre piace molto a Mark Zuckerberg, tanto da voler aiutare la moglie, Priscilla, nella difficile gestione del sonno. Dalla nascita delle loro due bambine Maxima (3 anni) e August (1 anno) la moglie non riesce, infatti, più a riposare bene durante la notte (come ogni madre del mondo, potremmo dire noi) e questo le creerebbe ansia e stress.

Mark Zuckerberg ha così deciso di realizzare qualcosa che la aiutasse, ma che esprimesse anche tutto il suo amore e la sua gratitudine verso il suo ruolo di mamma nella difficile crescita dei figli. Lui stesso ammette in un post su Instagram “Essere una mamma è difficile e sin da quando abbiamo avuto i bambini, Priscilla ha sempre avuto difficoltà a dormire tutta la notte”. E poi continua: “Lei si sveglia e guarda l’ora sul suo telefono, controlla per quanto tempo ancora le bimbe dormiranno. Ma sapere l’ora la mette però in una condizione di pressione che spesso le impedisce di riprendere sonno”.

Ecco dunque l’idea di creare, per lei, un oggetto che indicasse il tempo ma senza farlo in modo esplicito e che la rassicurasse nel cuore della notte: la “sleep box”, cioè la scatola del sonno. Mark Zuckerberg ha postato in questi giorni la foto del prototipo sul suo profilo Instagram, spiegando la sua funzione: “Si mette sul comodino e tra le 6 e le 7 del mattino emette una luce leggera che, se lei si sveglia e la vede, lei sa che è l’ora giusta per uno di noi due per svegliare le bambine. Ha una luce così leggera che non la sveglia se lei sta ancora dormendo. E dal momento che non mostra il tempo, se si sveglia nel cuore della notte, lei sa che può tornare a dormire senza avere la paura di che ora sia”.

La box, a quanto pare, sta funzionando come ammette lo stesso Zuckerberg: “Finora, sta funzionando meglio di quanto mi aspettassi e ora lei può dormire la notte”. Tanto da invogliare il fondatore di Facebook a cercare imprenditori che vogliano sviluppare e commercializzare il prototipo per aiutare il sonno di molte altre persone.