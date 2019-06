Marquez esce allo scoperto: "Sono innamorato". Lucia ha stregato il "Cabroncito"

Marc Marquez sta ancora una volta monopolizzando e dominando il mondiale della motogp e ha messo nel mirino il suo ottavo titolo iridato. Il centauro spagnolo, infatti, si è laureato per cinque volte campione nella categoria Regina, mentre ha vinto anche un mondiale in 125 e uno in Moto2. Il 26enne si sta avvicinando prepotentemente al suo grande rivale Valentino Rossi che ha 40 anni e che di titoli iridati ne ha messi in bacheca ben nove, anche se il suo ultimo successo risale ormai al lontano 2009, un'eternità se si pensa ad un fuoriclasse come il pilota di Tavullia.

Marquez è tranquillo e sereno in pista quando sale sulla sua Honda, ma la grande notizia è che lo è anche nella vita privata dove sembra aver trovato stabilità con la sexy Lucia Rivera Romero. La modella spagnola vanta oltre 110.000 follower su Instagram con i suoi tanti seguaci che non perdono tempo per commentare le sue istantanee sensuali. Marquez, ai microfoni di XL Semanal, ha svelato: "Se sono innamorato? Penso di essere in quella fase, sì. Vediamo, ho una ragazza. Non vivrò mai da solo, ho bisogno dei miei amici, non ho la personalità per vivere da solo in una casa, ci sono momenti in cui ho bisogno di stare da solo, di pensare, ma… per un giorno". La storia d'amore con la bella Lucia, dunque, va a gonfie vele per la loro felicità e per quella dei tanti fan della giovane modella spagnola e del fuoriclasse della motogp.