Marquez si rilassa con la sua sexy fidanzata Lucia Rivera

Marc Marquez sta ancora recuperando dal suo problema alla spalla e qualche giorno fa aveva espresso qualche perplessità circa il suo recupero che procede a rilento: "La riabilitazione vorrei che procedesse meglio perché è più complicata del previsto. L’anno scorso mi sono operato alla spalla sinistra e la riabilitazione è stata diversa: stavolta sembrava più facile e veloce, ma non lo è. Spero di riuscire a rimettermi in forma e di riuscire a partecipare al primo test della stagione in Malesia".

L'otto volte campione del mondo tra l'altro avrà la fortuna di poter condividere il box con il fratello Alex che scalpita per rubare la scena al più esperto Marc: "Posso dargli dei consigli giusti, ma sappiamo distinguere bene l’aspetto familiare e il lato professionale: bisognerà separare le due cose, ognuno lavorerà per conto proprio e pensando ai propri interessi, anche se a casa proveremo ad aiutarci a vicenda per i nostri obiettivi".

Lo spagnolo vuole vincere il suo nono titolo per eguagliare Valentino Rossi e non vede l'ora di poter consigliare il fratello: "È bello dividere questo premio con mio fratello, il 2019 è stato un ottimo anno per noi due: ora abbiamo nuovi sogni da affrontare. Nel 2020 i nostri obiettivi sono molto diversi: da esordiente proverò a fare il massimo in ogni circostanza, ma soprattutto voglio crescere come pilota, perché in MotoGP bisogna imparare molto e velocemente possibile per ottenere risultati".

I due stanno insieme da qualche mese con Marquez che nel giugno del 2019 era uscito finalmente allo scoperto dopo tanti rumors e l'aveva fatto ai microfoni di XLSemanal: "Se sono innamorato? Penso di essere in quella fase, sì. Vediamo, ho una ragazza. Non vivrò mai da solo, ho bisogno dei miei amici, non ho la personalità per vivere da solo in una casa, ci sono momenti in cui ho bisogno di stare da solo, di pensare, ma… per un giorno".

La storia d'amore con la bella Lucia è più solida che mai e i due non perdono tempo per passare del tempo insieme soprattutto in questa fase dell'anno dove il motomondiale è ai box. L'obiettivo di Marc è di arrivare tirato a lucido per il gran premio dell'8 marzo in Qatar ma prima si gode il meritato riposo e la riabilitazione con la sua sexy fidanzata.



Segui già la pagina di curiosità de ilGiornale.it?