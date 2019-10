Marracash: "Ho avuto problemi mentali anche a causa di una ex"

Il 31 ottobre prossimo esce il nuovo album di Marracash, “Persona”, a cui il cantante ha lavorato per tre mesi e che definisce un “disco personale” perché “racconto molto di me stesso nella forma e nel sound”.

Attraverso questo nuovo lavoro discografico, Marracash, all’anagrafe Fabio Bartolo Rizzo, è riuscito a togliersi la maschera di personaggio e tornare al suo vero io, senza paura di raccontarsi e in grado di parlare dei problemi mentali, degli attacchi di panico e della depressione senza considerarli tabù. Intervistato da FqMagazine, Marracash ha avuto il coraggio di condividere ciò che gli è successo e che accomuna tante persone, note e non. “ Nessuno parla del fatto che gli attacchi di panico, i problemi mentali, la depressione riguardino moltissime persone e non solo nel mondo dello spettacolo – ha spiegato - . Non ho problemi a condividere quello che ho passato, perché mi rendo conto che per molti sono una specie di fratello maggiore [...]Viviamo in un mondo pieno di fake news dalla politica ai social, dove ci mostriamo per quello che non siamo. Nel mio caso personale ci sono state tantissime cose che mi hanno portato alla malattia, compreso un rapporto con una mia ex che non era affatto sano. Quindi la mia missione è diventata scrivere di tutto questo ”.

La vita di Marracash, poi, è cambiata all’improvviso: è passato dall’uccidere “le giornate senza energia addosso”, allo scrivere “in modo febbrile” il nuovo album dopo un lungo percorso personale. “ Mi sono riappropriato delle cose che avevo accantonato per far piacere agli altri – ha detto – [...] ho ritrovato per strada la mia autostima e la fiducia in me stesso ”. Ma non solo. Nel periodo di rinascita di Marracash, è arrivato anche l’amore che ha il nome di Elodie.