Marracash: "Sparire dai social è stata la cosa più punk della mia vita"

Due giorni fa Marracash è tornato a postare su Instagram e lo ha fatto dopo una lunga assenza. Un post profondo in cui il rapper si è messo a nudo rivelando cosa pensa davvero dei social. Perfettamente coerente con la sua personalità introspettiva e riflessiva, il suo lungo post, proprio per la profondità delle sue parole, gli è valso i complimenti sinceri di tanti colleghi e fan che gli subito risposto inondandolo con tutta una serie di commenti entusiasti.

Nel post Marracash ha rivelato perché ha sentito, a un certo punto dela sua vita e carriera, l'esigenza di sparire completamente dai social: " Avevo bisogno di una dose di vita vera, l’ho cercata disperatamente, e me la sono presa tutta in faccia ", ha spiegato il rapper.

Il giorno in cui prese questa drastica decisione, aveva un unico timore. Marracash pensava, infatti, che, sparendo dai social, sarebbe sparito anche dal mondo. Un timore rivelatosi più che fondato perchè, effettivamente, i suoi social hanno registrato un forte calo del numero di followers.

Ma questo non l'ha portato a rimpiangere la sua iniziativa, anzi. Via via che il suo voluto blackout sul web proseguiva, il cantante si è sentito sempre più orgoglioso della sua scelta. " Sparire è stata la cosa più punk che abbia mai fatto! ", ha scritto nella sua lunga didascalia su Instagram.