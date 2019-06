Marta Perego celebra le donne del cinema in un nuovo libro

La scrittrice e giornalista Marta Perego torna in libreria con De Agostini per parlare di trenta personalità, tutte al femminili, che hanno in qualche modo dato volto e peso non solo all'industria della settima arte, ma anche a un determinato modo di percepire un'attrice, trasformandola in una vera e propria icona, come nel caso di Audrey Hepburn.

Le Grandi Donne del Cinema è un racconto che avanza per immagini e aneddoti: un libro da sfogliare e da vivere, per immergersi nelle zone meno conosciute di un'industria che sembra sempre volta ad oscurare la sua parte femminile ma che da essa, in qualche modo, non può fare a meno.

Ecco allora che alle dive di Hollywood, come Ingrid Bergman o la Uma Thurman di Kill Bill che campeggia in copertina, Marta Perego alterna una Valeria Golino, ma anche una statuaria Anna Magnani, vera roccaforte del cinema internazionale. C'è anche spazio per quelle che si potrebbero definire nuove leve: come la Jennifer Lawrence lanciata da Hunger Games o la Emma Watson della saga di Harry Potter, divenuta nel frattempo un'attivista per il femminismo, per dare voce alle problematiche che si celano dietro le luci di Hollywood.

Appassionata di cinema e critica cinematografica, Marta Perego utilizza tanto la sua esperienza quanto la sua passione per regalare trenta ritratti che trasudano eventi meno note o informazioni del tutto inedite su queste donne indomabili che hanno reso indimenticabile un numero incredibile di film. Il libro di Marta Perego è, in questo senso, una vera e propria celebrazione delle donne che hanno fatto la storia del cinema.

