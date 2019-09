Marta Riccardi ha fatto perdere la testa a Edoardo

Edoardo Goldaniga è un calciatore italiano, di ruolo difensore, che in carriera è cresciuto nelle giovanili di tre club: Codogno, Pizzighettone e infine Palermo. Il 25enne di Milano ha iniziato la sua carriera in Serie D al Pizzighettone e nel 2013-14 gioca in Serie C con il Pisa per una stagione. Nella stagione successiva passa in Serie B al Perugia e il suo esordio in Serie A lo fa nel 2015-2016 con la maglia del Palermo. Con i rosanero gioca 47 presenze in due stagioni e realizza 4 reti. Nel 2017 passa ufficialmente al Sassuolo con cui gioca solo tredici partite in campionato e una in Coppa Italia con Di Francesco che gli preferisce altri giocatori nel ruolo da titolare.

La scorsa stagione Goldaniga ha vestito la maglia del Frosinone con i ciociari che sono retrocessi in serie B e con Edoardo che ha fatto ritorno al Sassuolo che a fine della sessione di mercato l'ha girato in prestito al Genoa di Andrezzoli con cui cercherà di ritagliarsi il maggior spazio possibile. Il classe '93, però, sarà accompagnato nella sua nuova esperienza in Liguria dato che la sua fidanzata, la modella e influencer Marta Riccardi lo seguirà a Genova. La ragazza ha molto seguito su Instagram dove vanta oltre 32.000 follower che non perdono tempo per commentare le sue tante foto sexy che ne mettono in risalto le forme.

Federica, la sorella di Marta, tra l'altro, è sposata con un calciatore: l'ex esterno offensivo di Milan e Torino Alessio Cerci che oggi veste la maglia della Salernitana. Marta e Edoardo sono felici ed innamorati, come testimoniano le tante foto postate dall'influencer sulla sua pagina ufficiale di Instagram con i suoi tanti seguaci che sembrano quasi invidiare il difensore del Genoa data la bellezza della Riccardi che continua la sua ascesa, a livello di popolarità, sui social network.

