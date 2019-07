Martha Louise di Norvegia felice accanto al fidanzato sciamano

Cos’hanno in comune l’attrice Gwyneth Paltrow e la principessa Martha Louise di Norvegia, figlia del re Harald V e della regina Sonja? Il trait d’union tra le due è un uomo, anzi, una guida spirituale. Si tratta di Shaman Durek, fidanzato della principessa norvegese e guru spirituale della diva americana. Proprio lui ha fatto conoscere le due donne che ora sono amiche inseparabili. Partiamo dall’inizio: Shaman Durek, secondo quanto racconta la sua incredibile biografia riportata anche da Vanity Fair, a 30 avrebbe avuto un grave problema di salute per cui venne addirittura dichiarato clinicamente morto. L’uomo, però, si sarebbe “risvegliato” dal sonno eterno e dopo questa “resurrezione” avrebbe deciso di cambiare vita, diventando un leader spirituale (ai lettori il giudizio).

Durek si definisce “innovatore evolutivo, hacker spirituale, ponte tra il mondo fisico e il mondo spirituale” . Tra i suoi seguaci della prima ora vi è anche la celebre attrice Gwyneth Paltrow. La principessa norvegese, invece, ha conosciuto Shaman partecipando ai suoi seminari su argomenti molto delicati e importanti come la vita, la morte e l’anima. I due si sono innamorati e adesso girano il mondo tenendo conferenze insieme. Di lui la nobildonna ha scritto online: “Quando incontri l’anima gemella lo sai. Io ho avuto la fortuna di incontrare la mia. Sono felice che Shaman sia il mio fidanzato” e agli haters ha detto: “Non spetta a voi giudicarmi. Non scelgo un uomo per soddisfare nessuno di voi, né le norme o gli schemi che avete nella testa”.

Sempre sul web Shaman dichiara il suo amore alla fidanzata: “Mi sento libero di essere chi sono quando sono con lei, una donna che è un raggio di saggezza, grazia e immensa bellezza”. Martha Louise ha sempre avuto un’indole inquieta: come ricorda Vanity Fair è stata fisioterapista, ha scritto libri per bambini e lavorato in televisione in programmi per l’infanzia. Inoltre ha fondato una scuola in cui insegna alle persone a parlare con gli angeli. Lei stessa, infatti, ha rivelato di poter comunicare con queste entità spirituali. Nel 2002 ha sposato lo scrittore Ari Behn, rinunciando al titolo di Altezza Reale pur di difendere questo amore. Dall’unione sono nate 3 bambine, Maud Angelica (16 anni), Leah Isadora (12) ed Emma Tallulah (11). Il matrimonio si è concluso con un divorzio nel 2016.