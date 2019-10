Martin Castrogiovanni a Verissimo: "Mi dissero che avevo sei mesi di vita"

Martin Castrogiovanni è stato uno degli ospiti della puntata di oggi, sabato 12 ottobre, di Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin, l'ex rugbista ha raccontato alcuni aspetti inediti della sua vita che, a differenza di quanto si potrebbe pensare, non è solo costellata da successi sportivi e non.

L'episodio più forte che lo sportivo ha voluto condividere con la padrona di casa risale al 2015, un anno che ha segnato in parte una svolta nella sua vita. “ Nel 2015 ero in Inghilterra e ho iniziato ad avere mal di schiena. I medici inglesi mi avevano fatto un referto in cui dicevamo che avevo sei mesi di vita. Il giorno dopo sono tornato in Italia, sono andato alla clinica Humanitas di Milano, dove mi hanno detto che non pensavano che il tumore fosse maligno ”, ha detto Martin Castrogiovanni a Silvia Toffanin. Dalla prima analisi, infatti, sembrava che il rugbista avesse un tumore maligno che aveva già intaccato i nervi del piede, compromettendone la mobilità in maniera permanente.