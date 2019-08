Martina Colombari a 44 anni mostra un fisico perfetto

Nonostante siano trascorsi 20 dalla sua elezione al titolo di MIss Italia 1999, la bellissima Martina Colombari ha conservato intatta la sua bellezza. L'ex modella emiliana ha compiuto da poco più di un mese l'età di 44 anni, eppure, pare che lei possieda un corpo immortale che non risente del tempo che scorre. Il segreto della forma fisica al top della Colombari va ricercato nell'impegno con il quale la brava conduttrice si dedica assiduametne alle pratiche sportive più disparate. La showgirl si sottopone con sacrificio ma anche con passione sia a sedute di allenamento intensivo in palestra e, nello specifico, al TRX, sia facendo quotidianamente jogging o andando in bibcicletta. Martina Colombari, quindi, è una sportiva convinta, e i risultati derivanti dall'esercizio fisico son ben visibili sul suo corpo scolpito.

La Colombari può competere, con tutta tranquillità, con le classi più giovani di donne e colleghe vip. Nell'ambito del mondo dello spettacolo, infatti, la conduttrice si classifica ai primi posti per avvenenza fisica e, soprattutto, per la dote di possedere un corpo longilineo e statuario. La Colombari è orgogliosa del suo aspetto esteriore, a tal punto che con egocentrismo esibisce le immagini di se stessa, condividendole con i suoi molti fan sul social fotografico Instagram. Dagli scatti postati dalla bella showgirl emiliana si può ammirare la sua bellezza che rasenta la perfezione: corpo delineato dai muscoli, gambe toniche, addominali scolpiti, braccia allenate, insomma, una figura armoniosa. I follower sono estasiati nel contemplare su Instagram le foto in bikini pubblicate, in quest'estate caliente, dalla splendida Martina Colombari.

Del resto, l'attrice è adusa a condividere con i suoi fan attraverso i canali social parte della sua vita privata. Scorrendo i post con annesse foto dell'ex Missi Italia, si evince che l'attrice nel corso del tempo ha messo in risalto i momenti più importanti della sua vita. Attenendosi sempre ad uno stile sobrio e non esibizionista, Martina Colombari appare immortalata in foto che riprendono istanti del suo lavoro, della sua quotidianità, le sue attività benefiche, o il legame d'amore con suo marito Billy Costacurta. Un rapporto solido e duraturo e un amore unico, quello tra la Colombari e Costacurta. La coppia famosa, conosciutasi nel lontano 1996, è convolata a nozze nel 2004, e da allora non si è più separata. Dall'uniome tra i due personaggi belli ed inseparabili è stato generato un figlio, Achille, che oggi è un adolescente di 15 anni. Martina Colombari può ritenersi una donna felice poiché ha ricevuto in dono dalla vita, oltre che un corpo eternamente florido, anche un amore altrettanto intramontabile.