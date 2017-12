Martina Colombari: "Le ginocchia sbucciate? Le prime volte lo facevamo sulla moquette"

Il matrimonio con Billy Costacurta procede a gonfie vele, ma Martina Colombari sa che alcune rivelazioni del passato continuano a rimanere nella memoria del pubblico.

Intervistata da Il Giorno, infatti, la bellissima modella è stata ancora una volta punzecchiata su una serie di affermazioni che avevano fatto parecchio discutere. Qualche anni fa, Martina Colombari aveva rivelato che si era fatta male alle ginocchia consumando un rapporto con il suo compagno. Ora, su quel ricordo, ci scherza su: "Ricorre sempre la battuta delle mie ginocchia sbucciate perché le prime volte eravamo sulla moquette. Adesso abbiamo il parquet".

Martina Colombari e Billy Costacurta, gossip a parte, sono legati da oltre 20 anni, un legame che è riuscito a mantenersi integro nel tempo. "Vedo che c'è un atteggiamento generale in cui non ci si fanno troppi problemi a cercare amanti - ha spiegato -. Anche se sanno che sono sposata, gli uomini non esitano a proporsi, e credo che lo stesso succeda a mio marito, sebbene non venga a raccontarmelo. Quindi bisogna avere i ricettori a 360 gradi".