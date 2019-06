Martina Nasoni: "Voglio rivedere Irama"

Reduce dalla sua partecipazione al "Grande Fratello 16", il reality show condotto da Barbara d'Urso, Martina Nasoni è tornata a raccontarsi in un'intervista concessa a "Spy magazine".

Così, la vincitrice del Gf16 ha chiarito la sua posizione sul suo rapporto maturato con Irama, il trionfatore di Amici 17, che ha scritto la canzone "La ragazza con il cuore di latta", la cui storia è ispirata proprio alla Nasoni. Martina soffre di una malattia congenita al cuore, la cardiomiopatia ipertrofica, che l'ha costretta a convivere con un pacemaker. Tuttavia, l'ex gieffina non ha mai smesso di lottare nella vita.

Martina Nasoni vuole rivedere Irama, dopo il Grande Fratello 16

“Dopo la mia vittoria al Grande Fratello, non ho sentito Irama - ha confidato Martina, nella sua intervista a "Spy"- L’ultima volta che ci siamo sentiti è stato poco dopo che ha scritto la canzone. Poi ha iniziato la storia con Giulia De Lellis e, per rispetto, non l’ho contattato, anche se non c’è stato mai nulla tra di noi, eravamo amici. Adesso, però, mi piacerebbe risentirlo e rivederlo”.

"La ragazza con il cuore di latta" è riuscita a vincere la sedicesima edizione del GF, aggiudicandosi così il montepremi del gioco della casa più spiata d'Italia, del valore di 100.000 euro.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?