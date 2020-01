Martina Stella in body infiamma Instagram

Dal suo ruolo nel film L’ultimo Bacio sono passati tanti anni, ma la bellissima Martina Stella continua ad avere tutt’oggi un grandissimo seguito. A giocare a suo favore una bravura davvero eccezionale, ma anche una bellezza unica nel suo genere.

E lo testimoniano i numerosi scatti presenti sulla sua pagina Instagram ufficiale. Il suo feed, infatti, è ricco di fotografie davvero entusiasmanti che sembrano far a gara tra loro. L’ultima, tra l’altro, risale a qualche ora fa. Quando, con un body di pizzo nero, la giovane 35enne ha catturato l’attenzione di tutti i suoi accaniti ed attenti sostenitori. Nello scatto in questione, Martin Stella si lascia immortalare con indosso un delizioso body di pizzo nero, il tutto in una suite dell’hotel Parco dei Principi di Roma.

"Nata per splendere" , è la didascalia che accompagna il post. E su questo non c’era alcun dubbio. Insomma, con quest’ultimo scatto, Martina ha lasciato senza parole tutti i suoi followers e, in poco tempo, lo scatto si è aggiudicato oltre 17mila like. Senza dubbio dei numeri pazzeschi!

Tuttavia, la popolarità di questo scatto si deve non solo alla bellezza e il fascino che l’hanno sempre contraddistinta, ma anche a un particolare dettaglio che si intravede chiaramente dal riflesso dello specchio. Infatti, Martina Stella indossa soltanto questo body ed è senza pantaloni. È proprio per questo motivo che, soprattutto nella seconda foto condivisa, i fan sono rimasti sbigottiti davanti alla visione – quasi celestiale – del lato B della giovane attrice. "La donna più bella e simpatica del mondo, non ha rivali..." , "Ironica, bella, elegante e professionale" , "Sempre bella e affascinante. E complimenti per tutti i tuoi progetti" , "Sei invidiabile davvero Martina" e "Questa foto è poesia" , si legge tra gli infiniti commenti che hanno popolato lo spazio in fondo al post.

Non è mancato, infine, chi ha voluto fare dell’ironia sugli eterni dilemmi delle donne. Ogni stagione, infatti, appaiono nuovi tagli di capelli e pettinature. Tuttavia, spesso le donne tornano a porsi sempre gli stessi quesiti: "Mi staranno davvero bene" e “Quale scelgo?" . Così, davanti al dubbio se scegliere riga o frangia, un utente commenta divertito: "Frangetta o riga? E poi cappello! Fantastica!" . Non c’è che dire, Martina Stella ha una soluzione davvero per tutto!

Insomma, una versione completamente inedita della splendida Martina Stella. Ma che, dati i numerosi likes e i commenti a corredo dello scatto, sembra sia stata ampiamente apprezzata. Non resta che aspettare il prossimo scatto hot, sempre che ci prenda gusto!

