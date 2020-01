La Marvel si piega al politically correct: arriva il supereroe Lgbt

L'indiscrezione trapelata la scorsa primavera è stata confermata dal presidente e Ceo Kevin Feige durante un evento alla New York Film Academy: piegandosi al politically correct la Marvel è pronta a introdurre personaggi Lgbt - gay, trans, ecc. - nel suo universo cinematografico. Come riporta Io Donna, alla domanda se fosse nei piani della Marvel introdurre personaggi Lgbt o apertamente omosessuali nei film targati Marvel, in particolare "trans", Feige avrebbe assicurato: " Sì, assolutamente. M olto presto. In un film che stiamo girando proprio ora ". La pellicola in questione dovrebbe essere The Eternals che, secondo quanto dichiarato da Victoria Alonso, capo produzione dell’universo cinematografico della casa dei fumetti, dovrebbe raccontare la prima storia di un supereroe gay, in uscita nelle sale cinematografiche il prossimo 6 novembre 2020.

La direttrice del casting della Marvel Sarah Halley Finn e Victoria Alonso, hanno espresso il loro sostegno a personaggi "inclusivi" nei film della Marvel in un'intervista a Vulture. " Vedrete dei volti nuovi, di diversa provenienza, età, etnia, Lgbt e persone diversamente abili " hanno sottolineato. " È una priorità per noi essere autentici, dare una maggiore rappresentazione a chi, tradizionalmente, non è stato rappresentato nei film sul grande schermo ". Alonso, che è sposata con l'attrice Imelda Corcoran, aveva già rivelato l'intenzione di introdurre supereroi Lgbt, sottolineando lo scorso marzo che il " mondo è pronto " ai nuovi personaggi "inclusivi". La protagonista del film sarà una degli Eterni, cioè Athena, interpretata da Angelina Jolie, insieme a Richard Madden, nella parte di Icarus, oltre a Salma Hayek, Brian Tyree Henry, Lia McHugh, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff e Don Lee.

Ideati da Jack Kirby apparsi per la prima volta nel luglio 1976, gli Eterni sono degli esseri sovrumani in continua lotta con le loro controparti malvagie, i Devianti. Nel fumetto originale, non c'è alcuna traccia di personaggi omosessuali o Lgbt, ma il pensiero unico che imperversa nelle produzioni hollywodiane, impone una "revisione" e l'introduzione di nuovi personaggi capaci di rappresentare le più disparate minoranze, così come detta l'agenda liberal politicamente corretta. Peraltro, il caso di The Eternals difficilmente rimarrà isolato. Come spiega La Verità, anche il prossimo Thor 4 con Chris Hemsworth nelle sale nel 2021, presenterà un personaggio collaterale orgogliosamente Lgbt, Valchiria. Inoltre, la Marvel ha in cantiere anche il seguito di Black Panther e Shang-Chi pellicola, quest'ultima, che nel 2021 presenterà al mondo il primo supereroe asiatico-americano. In buona sostanza, è probabile che la Marvel piazzerà in ogni suo prossimo film un personaggio "inclusivo", in una spirale ossessiva di cieca fedeltà al politically correct.